نقلةٌ تطرد المخاوف وتُقلل التكاليف.. نجاح عمليتيْ قلب مفتوح بالمنظار في أبها

ويُعد البرنامج نقلةً نوعية في هذا المجال؛ لما تتميز به هذه الجراحات من تقليل مخاوف ومعاناة المرضى وتقليص التكاليف بشكل كبير، وتقلل حدوث النزيف الوارد في الجراحات التقليدية، إلى جانب تقليص مدة بقاء المريض على التنفس الصناعي خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات من وقت انتهاء العملية مباشرةً مقابل 24 ساعة فيما لو كان بالجراحة التقليدية.