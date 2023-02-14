نقلةٌ تطرد المخاوف وتُقلل التكاليف.. نجاح عمليتيْ قلب مفتوح بالمنظار في أبها
تَمكن فريق طبي بمركز الأمير فيصل بن خالد لأمراض وجراحة القلب بأبها، من بدء إجراء عمليات قلب مفتوح عبر المنظار.
وأجرى الفريق الطبي العمليةَ الأولى لإصلاح ثقب خلقي في الجدار الواقع بين الأذين الأيمن والأيسر بالقلب، والعملية الأخرى لتغيير الصمام الميترالي؛ حيث تكللت العمليتان بالنجاح؛ فيما يُعد برنامج جراحات المناظير في مجال أمراض القلب الدقيقة، أحدَ أهم برامج التحول الاستراتيجي للمركز.
ويُعد البرنامج نقلةً نوعية في هذا المجال؛ لما تتميز به هذه الجراحات من تقليل مخاوف ومعاناة المرضى وتقليص التكاليف بشكل كبير، وتقلل حدوث النزيف الوارد في الجراحات التقليدية، إلى جانب تقليص مدة بقاء المريض على التنفس الصناعي خلال مدة لا تتجاوز 4 ساعات من وقت انتهاء العملية مباشرةً مقابل 24 ساعة فيما لو كان بالجراحة التقليدية.
كما يتميز هذا البرنامج بسرعة التعافي وقدرة المريض على الحركة في وقت أقل، ولا تتجاوز مدة بقاء المريض في المستشفى عدة أيام؛ مما يسهم في تحسن المرضى بشكل ملحوظ وعودتهم لممارسة حياتهم الطبيعية بشكل أسرع.