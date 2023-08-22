تحفة جمالية.. "حديقة المخواة المركزية".. بحيرة وشلالات وخدمات تجذب الرواد

ووثّقت عدسة "واس" جويًّا الحديقة التي كَلّف إنشاؤها 5 ملايين ريال، على مساحة 9 آلاف متر مربع؛ حيث تُعَد إحدى المواقع السياحية البارزة في المحافظة، وتشكل منتجعًا سياحيًّا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة، وتضاف إلى مجموعة من المتنزهات والحدائق بالمنطقة؛ حيث وصف زوار وأهالي منطقة الباحة الحديقة، بأنها تحفة جمالية أضافت جمالًا وروعة إلى المنطقة التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها لتكون من أبرز المناطق السياحية في المملكة.