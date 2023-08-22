تحفة جمالية.. "حديقة المخواة المركزية".. بحيرة وشلالات وخدمات تجذب الرواد

أضحت حديقة المخواة المركزية بمنطقة الباحة، مقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة؛ لما تتميز به من وجود بحيرة صناعية، وشلالات ونوافير تفاعلية، ومسطحات خضراء.
وتقع حديقة المخواة على مدرج جبلي في مدخل المحافظة الشرقي، وتتكون من مسطحات خضراء بمساحة 1500 متر مربع، و24 جلسة مظللة و100 شجرة وأحواض زراعية؛ إضافة إلى نوافير تفاعلية على مساحة 172 مترًا مربعًا، وشلالًا، وممشى وممرًّا بطول 450 مترًا، ومصلى للرجال والنساء، ومطاعم ومقاهي.
ووثّقت عدسة "واس" جويًّا الحديقة التي كَلّف إنشاؤها 5 ملايين ريال، على مساحة 9 آلاف متر مربع؛ حيث تُعَد إحدى المواقع السياحية البارزة في المحافظة، وتشكل منتجعًا سياحيًّا ومقصدًا للأهالي والزوار من محبي الاستمتاع بالطبيعة، وتضاف إلى مجموعة من المتنزهات والحدائق بالمنطقة؛ حيث وصف زوار وأهالي منطقة الباحة الحديقة، بأنها تحفة جمالية أضافت جمالًا وروعة إلى المنطقة التي تمتلك من المقومات السياحية والطبيعية والاستثمارية ما يؤهلها لتكون من أبرز المناطق السياحية في المملكة.