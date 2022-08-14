"منتزه الشلال" يندمج مع الطبيعة الجبلية ويجذب السياح

بمسطحاتها الخضراء وممرات المشاة التي يبلغ طولها 800 متر تقريبًا وشلالات المياه بمساحة تُقَدر بـ7 آلاف متر مربع بمحافظة بني حسن بالباحة؛ تقع حديقة الشلال على المطل الشهير الذي سميت الحديقة باسمه.
رصدت "سبق" الأجواء في الحديقة التي تقع في منتصف مجموعة من الجبال، روعي في تصميمها اندماجها مع البيئة المحيطة بها من تزيين الموقع بالأحجار والحواجز الخرسانية التي تأخذ لون الجبال.
وساهم موقع الحديقة في طرف المحافظة في هدوئها وبُعده عن الزحام وتكدس المركبات التي تشهده عدد من المتنزهات في الباحة، كما أشاد زوارها بمستوى النظافة من قِبَل بلدية بني حسن.
ويقسم الحديقة ممر مائي -تتخلله جسور مشاة- يمتد إلى آخر الحديقة، لينتهي في المصب المائي، وقد تركز في وسطه ملاهي أطفال تناسب أعمارهم، مع وجود عدد من الأكشاك للأسر المنتجة.
كما ساعدت الأجواء التي تشهدها الباحة بصفة عامة في إتاحة خيارات عديدة للمصطافين للبحث عن الخيار المناسب.