"منتزه الشلال" يندمج مع الطبيعة الجبلية ويجذب السياح

وساهم موقع الحديقة في طرف المحافظة في هدوئها وبُعده عن الزحام وتكدس المركبات التي تشهده عدد من المتنزهات في الباحة، كما أشاد زوارها بمستوى النظافة من قِبَل بلدية بني حسن.