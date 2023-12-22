شاهد.. حقائب وأكياس نفايات في حملة رسمية لصالح "متنزهات عقلة الصقور البرية"

شارك في الحملة مرورُ المحافظة، وأمنُ طرق مركز البتراء، ومتطوّعو البلدية؛ حيث وُزّعت على المتنزهين حقائبُ تحتوي على "بروشورات" توعوية وأكياس نفايات.