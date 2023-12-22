شاهد.. حقائب وأكياس نفايات في حملة رسمية لصالح "متنزهات عقلة الصقور البرية"

نظَّمت بلديةُ محافظة عقلة الصقور، ممثلة في إدارة العلاقات العامة والإعلام، حملةً توعويّة بأهمية المحافظة على النظافة العامة بالمنتزهات البرية، بحضور محافظ المحافظة صالح الشعمل، ورئيس البلدية ناصر الفوازي.
شارك في الحملة مرورُ المحافظة، وأمنُ طرق مركز البتراء، ومتطوّعو البلدية؛ حيث وُزّعت على المتنزهين حقائبُ تحتوي على "بروشورات" توعوية وأكياس نفايات.
يُشار إلى أنّ البلدية تُكثّف أعمالها بالمتنزهات البرّيّة لكثرة الإقبال على منتزهات قطن البري للاستمتاع بمناظر أرضها وجبالها التي اكتست باللون الأخضر، وبمختلف النباتات.