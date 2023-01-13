تعرّف على قرار تعديل نظام الجنسية لمن وُلد بالسعودية من أب أجنبي وأم سعودية

نشرت الجريدة الرسمية اليوم، قرار مجلس الوزراء الذي صدر مؤخراً، وتضمن تعديل المادة الثامنة من نظام الجنسية العربية السعودية، ونص على‫ إحلال عبارة «بأمر من رئيس مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الداخلية» محل عبارة «بقرار من وزير الداخلية».