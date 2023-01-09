المملكة تقود حقبة تطوير المنطقة التعدينية الناشئة بإفريقيا وغرب ووسط آسيا

وتقع المنطقة التي تتماهى مع هذه الصيغة الجديدة في قطاع التعدين وصناعة المعادن على مساحة 43 مليون كيلومتر مربع، ويبلغ عددها تقريبًا 79 دولة، وتتشارك في الكثير من الأمور، حيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي في هذه المنطقة بمعدل 40% بشكل أسرع من المتوسط العالمي، وتمثل أكثر من 80% من النمو السكاني للعالم حتى عام 2040. وتضم بعضًا من أكبر الاحتياطيات والموارد في العالم: 89% من البلاتين العالمي، و80% من الفوسفات، و67% من البوكسيت، و62% من المنجنيز، و59% من الكوبالت، وغيرها من المعادن الاستراتيجية.