رغم وزن الأم البالغ 163 كجم.. مستشفى قلوة ينقذ مريضة وجنينها بالقيصرية

من ناحيته، قال المتحدث الرسمي لتجمع الباحة الصحي طلال الغامدي: هذا النجاح بفضل الله عز وجل، ثم بفضل ودعم حكومتنا للمنظومة الصحية بجميع أنحاء مملكتنا الحبيبة للارتقاء بها وتطويرها والسعي للمحافظة على حياة الإنسان، وبالمتابعة المستمرة والتوجيهات الكريمة من قبل أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز لجميع الخدمات الصحية والرعاية الطبية لكل المستفيدين والمراجعين وحرصه الدائم على أن تكون منطقة الباحة منطقة صحية رائدة ونموذج يُحتذى به.