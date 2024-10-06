تدخّل جراحي دقيق ينقذ مريضة من ورم ضخم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

وفي تفاصيل الحالة، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد، وهي تعاني من خراج وصديد في الثدي وارتفاع في كريات الدم البيضاء، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة تبين أن المستفيدة تعاني من أورام سرطانية في الثدي بحجم كبير مع اختراق للجلد وعضلات الصدر.