تدخّل جراحي دقيق ينقذ مريضة من ورم ضخم في مستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

تمكّن فريق طبي متخصص بجراحة أورام الثدي بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة عضو تجمع المدينة المنورة الصحي من استئصال ورم يزن 6 كيلوجرامات من ثدي سيدة بالعقد الرابع من العمر تكللت بالنجاح.
وفي تفاصيل الحالة، أوضح تجمع المدينة المنورة الصحي أن المستفيدة حضرت إلى طوارئ مستشفى الملك فهد، وهي تعاني من خراج وصديد في الثدي وارتفاع في كريات الدم البيضاء، وبعد إجراء الفحوصات المخبرية والأشعة اللازمة تبين أن المستفيدة تعاني من أورام سرطانية في الثدي بحجم كبير مع اختراق للجلد وعضلات الصدر.
وبين التجمع الصحي أن الفريق الطبي قرر تحضير المستفيدة لغرفة العمليات وإجراء عملية إزالة للثدي الأيسر مع الورم يزن 6 كيلوجرامات بحمد الله من دون مضاعفات، وغادرت المستشفى في اليوم التالي وهي بصحة جيدة.
ويشدد تجمع المدينة المنورة الصحي على أهمية الفحص المبكر لسرطان الثدي؛ لتسهيل رحلة العلاج والوقاية من المضاعفات.