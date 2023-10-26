المملكة ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية والدعم السريع في جدة

وفي هذا الإطار تحث المملكة القواتِ المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة "الالتزام بحماية المدنيين في السودان" بتاريخ 11 مايو 2023م وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين في مدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023م.