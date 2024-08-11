"الزعاق" يوضِّح أسباب غزارة الأمطار على جازان وعسير والباحة ومرتفعات الحجاز

أوضح الدكتور خالد الزعاق، مُقدِّم فقرة تقويم على قناة "العربية"، أسباب غزارة الأمطار على جازان وعسير وأبها والباحة، وبعض مرتفعات الحجاز، وأسباب انخفاض معدل الرطوبة على المناطق الشرقية خلال هذه الأيام.
وقال "الزعاق" إن التباين الحاد في درجات الحرارة بين المناطق التهامية الساحلية والمرتفعات يجعل الأمطار ذات الغزارة حاضرة خاصة على جازان والباحة وعسير وكذلك أبها.
وقال: كلما زاد التباين زادت حدة حركة الرياح؛ لأن الرياح دافعة للرطوبة، والمرتفعات رافعة لها إلى طبقات الجو العليا الباردة؛ فتتحول الرطوبة إلى ضباب في بعض المناطق، وأمطار غزيرة في مناطق ثانية. وهذا الكلام ينسحب على مرتفعات الحجر في سلطنة عُمان.
وأضاف بأنه من الملاحظ هذا العام أن بحر العرب استطاع أن يمتص الرطوبة في منطقة الخليج، ويبخُّها مجددًا بالمناطق التهامية في اليمن وجنوب السعودية. ونلاحظ أن معدل الرطوبة في هذا الوقت أقل من المعتاد.