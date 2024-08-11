"الزعاق" يوضِّح أسباب غزارة الأمطار على جازان وعسير والباحة ومرتفعات الحجاز

وأضاف بأنه من الملاحظ هذا العام أن بحر العرب استطاع أن يمتص الرطوبة في منطقة الخليج، ويبخُّها مجددًا بالمناطق التهامية في اليمن وجنوب السعودية. ونلاحظ أن معدل الرطوبة في هذا الوقت أقل من المعتاد.