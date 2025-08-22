معالي وزير الشؤون الإسلامية يشيد بمبادرة سمو ولي العهد للتبرع بالدم ويؤكد أنها تجسد القدوة في العمل الإنساني

وأكد معاليه أن هذه الحملة السنوية التي أطلقها سمو ولي العهد – أيده الله – تأتي امتداداً لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتشجيعاً لجميع فئات المجتمع على المبادرة بالتبرع بالدم، امتثالاً لقوله تعالى: {ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً}، مشيراً إلى أن هذه المبادرة المباركة تسهم في ترسيخ ثقافة التبرع الطوعي، وتعزيز المشاركة المجتمعية، ودعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي للوصول إلى الاكتفاء الذاتي ورفع نسبة التبرع الطوعي بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030.