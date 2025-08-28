إنجازًا دوليًا جديدًا يبرز صفاء سمائها ونقائها .. العُلا تتألّق في "صورة اليوم الفلكية" لوكالة ناسا

وتتميّز سماء العُلا الليلية بصفاء استثنائي جعلها تُصنّف ضمن أفضل 5% من مواقع الرصد الفلكي على مستوى العالم من حيث شدة الظلام وانعدام التلوث الضوئي، ما يجعلها من أبرز الوجهات لعشّاق النجوم والسياحة الفلكية، ويجسّد فرادة مشهدها الليلي الذي لا مثيل له.