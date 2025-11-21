يستعرض مسيرة أحد روّاد التلفزيون ويُبث ضمن إصدارات هيئة الإذاعة والتلفزيون

ويروي الفيلم سيرة الراحل العيسى، الذي شكّل صوته وحضوره جزءًا من ملامح الإعلام السعودي لعقود، حيث قدّم عددًا من البرامج المؤثرة، أبرزها "مع الناس" الذي استمر بثه لأكثر من 25 عامًا، إلى جانب كونه الصوت المألوف للأخبار الرسمية التي عايشها السعوديون لعشرات السنين.