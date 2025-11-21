يستعرض مسيرة أحد روّاد التلفزيون ويُبث ضمن إصدارات هيئة الإذاعة والتلفزيون

بمناسبة اليوم العالمي للتلفزيون، تبث القناة السعودية مساء اليوم عند الساعة 8:30 فيلمًا وثائقيًا بعنوان "سليمان الناس"، يستعرض سيرة الإعلامي الراحل سليمان العيسى، أحد أبرز رموز الشاشة السعودية. ومن المقرر إعادة عرض الوثائقي يوم غدٍ السبت، الموافق 22 نوفمبر، عند الساعة 1:00 ظهرًا.
ويأتي الوثائقي ضمن سلسلة إصدارات المركز الوثائقي بهيئة الإذاعة والتلفزيون لعام 2025، في إطار جهود الهيئة لصون الذاكرة الإعلامية الوطنية، وتوثيق رموزها الذين أسهموا في بناء الهوية الإعلامية للمملكة.
ويروي الفيلم سيرة الراحل العيسى، الذي شكّل صوته وحضوره جزءًا من ملامح الإعلام السعودي لعقود، حيث قدّم عددًا من البرامج المؤثرة، أبرزها "مع الناس" الذي استمر بثه لأكثر من 25 عامًا، إلى جانب كونه الصوت المألوف للأخبار الرسمية التي عايشها السعوديون لعشرات السنين.
ويُعيد الوثائقي صوت العيسى إلى الشاشة من خلال شهادات عدد من الوزراء والمستشارين وقيادات إعلامية، إضافة إلى أسرته، ليستعرض ملامح شخصيته، ويكشف عن مسيرة رجل بقي قريبًا من الناس… وقريبًا من الحقيقة.
ويُعد "سليمان الناس" جزءًا من سلسلة أعمال تسعى إلى حفظ الإرث المهني لروّاد الإعلام، ونقل تجاربهم للأجيال الجديدة، تعزيزًا لدور الإعلام السعودي في بناء الوعي وتوثيق المسيرة الوطنية.