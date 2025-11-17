أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي وعدد من الدبلومات الصحية والطبية غدًا

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا، حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي والدبلومات الصحية والطبية ودبلومات التمريض للعام 2024–2025م في خطوة تعكس التطور في جودة التدريب الصحي وتمكين الكفاءات الوطنية.