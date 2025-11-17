أمير منطقة تبوك يرعى حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي وعدد من الدبلومات الصحية والطبية غدًا

يرعى الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك غدًا، حفل تخريج 372 متدربًا من برامج البورد السعودي والدبلومات الصحية والطبية ودبلومات التمريض للعام 2024–2025م في خطوة تعكس التطور في جودة التدريب الصحي وتمكين الكفاءات الوطنية.
ويأتي هذا الاحتفال الذي ينظمه تجمع تبوك الصحي في قاعة فندق جراند ميلينيوم بتبوك امتدادًا لتأهيل الكفاءات الوطنية عبر برامج تدريبية نوعية معتمدة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، وتجسيدًا لتطوير الكوادر الوطنية والارتقاء بجودة الرعاية الصحية بما ينسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 ويحقق تطلعات القيادة الرشيدة –أيدها الله-.