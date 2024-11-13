"الأرصاد" يُنبِّه 4 مناطق: أمطار خفيفة إلى متوسطة وسيول ورياح شديدة

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان).
وتفصيلاً، نبَّه المركز منطقة جازان بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الدرب وبيش والحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.
وتشهد منطقة عسير أيضًا أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة البرك والقحمة والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب. وتشهد أمطارًا متوسطة على المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل، وتستمر الحالات حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.
وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة القنفذة وبني يزيد وجذم ويلملم وأضم وميسان والطائف والعرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ 20 من مساء الخميس.
ونبَّه المركز منطقة الباحة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة مع رياح نشطة وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ20 من مساء الخميس.