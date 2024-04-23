"بن سمار" يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة التاسعة عشرة

وتأتي هذه الخطوة من "بن سمار" سعيًا لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص لدعم أصحاب الأعمال تحت شعار "الرياض أجمل" أملًا في اقتصاد وطني مزدهر من خلال تأهيل أصحاب الأعمال، وتمكينهم في سوق العمل من خلال برامج تدريبية ولقاءات تدمج بين المعارف والخبرات المحلية والعالمية، والمساهمة في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني من خلال تذليل العقبات التي تواجه سيدات الأعمال؛ مما يزيد من مساهمتهن في نمو اقتصاد المملكة، وتمثيل الاقتصاد السعودي على الصعيدين المحلي والدولي من خلال تفعيل دور "غرفة الرياض" لتمثيل المملكة على الصعيدين المحلي والدولي، والسعي على العمل لتسهيل وصول أصحاب الأعمال إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، وإيصال أصواتهم إلى المسؤولين.