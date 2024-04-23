"بن سمار" يعلن ترشحه لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة التاسعة عشرة

أعلن رئيس مجلس إدارة شركة "عبر المحيطات" سلمان بن مسعد بن سمار، ترشحه لعضوية مجلس إدارة غرفة الرياض للدورة التاسعة عشرة (الرقم الانتخابي 30) التي يبدأ التصويت فيها يوم الأحد المقبل 28 أبريل 2024م من الساعة الـ8 صباحًا، وتنتهي يوم الأحد 5 مايو 2024م، الساعة الـ8 مساءً.
وتأتي هذه الخطوة من "بن سمار" سعيًا لتوحيد جهود القطاع الحكومي والخاص لدعم أصحاب الأعمال تحت شعار "الرياض أجمل" أملًا في اقتصاد وطني مزدهر من خلال تأهيل أصحاب الأعمال، وتمكينهم في سوق العمل من خلال برامج تدريبية ولقاءات تدمج بين المعارف والخبرات المحلية والعالمية، والمساهمة في تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الوطني من خلال تذليل العقبات التي تواجه سيدات الأعمال؛ مما يزيد من مساهمتهن في نمو اقتصاد المملكة، وتمثيل الاقتصاد السعودي على الصعيدين المحلي والدولي من خلال تفعيل دور "غرفة الرياض" لتمثيل المملكة على الصعيدين المحلي والدولي، والسعي على العمل لتسهيل وصول أصحاب الأعمال إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، وإيصال أصواتهم إلى المسؤولين.
ويشغل "بن سمار" حاليًا منصب رئيس مجلس إدارة شركة عبر المحيطات، والمدير التنفيذي لشركة المستقبل وشركة بن سمار؛ حيث يعمل على اغتنام الفرص المتاحة في المملكة العربية السعودية.
ومن أهدافه المساهمة في تحقيق رؤية المملكة 2030 المتعلقة بالقطاع الخاص، والمساهمة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من سوق العمل، والمساهمة في تمكين الاستثمار الأجنبي في السوق السعودي، وتحفيز الشركات للقيام بمشاريعها.