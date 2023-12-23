القوات الخاصة للأمن البيئي تقبض على 3 مخالفين لاصطيادهم "الوضيحي" بمحمية الملك سلمان الملكية

صرَّح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي بأن الدوريات الميدانية للقوات وهي تؤدي مهامها في تنفيذ نظام البيئة بمحمية الملك سلمان الملكية تمكنت من القبض على المواطنين عبدالله خلف الشراري، وريان شايم الشراري، وعامر صبيح الشراري، لدخولهم المحمية دون ترخيص، وارتكابهم مخالفة صيد كائن فطري من نوع المها "الوضيحي"، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى النيابة العامة.