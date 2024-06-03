برجيل القابضة الإماراتية وكيرالتي الكولومبية تعلنان عن مشروع مشترك لحلول الرعاية الصحية الفعالة من حيث التكلفة في السعودية

وتقدم برجيل القابضة، التي تتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط، أعلى معايير الرعاية من خلال شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، مع التركيز على الخدمات المعقدة والمتخصصة للغاية، وهي تدير شبكة فيزيوثيرابيا لخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية المتقدمة في جميع أنحاء المملكة، وأعلنت مؤخرًا عن إطلاق مركزين لجراحة اليوم الواحد في الرياض، وتدخل شركة كيرالتي التي تتمتع بسجل حافل لما يقرب من خمسة عقود وعمليات في تسع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكولومبيا، في هذا المشروع المشترك من خلال الاستفادة من نجاح نموذج الرعاية الصحية الخاص بها القائم على الوقاية من المخاطر الصحية واكتشافها وإدارتها أيضًا، كمكافحة ورعاية الأمراض والتبعية.