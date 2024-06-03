برجيل القابضة الإماراتية وكيرالتي الكولومبية تعلنان عن مشروع مشترك لحلول الرعاية الصحية الفعالة من حيث التكلفة في السعودية

أعلنت شركة برجيل القابضة، الشركة الرائدة في مجال تقديم خدمات الرعاية الصحية المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اليوم عن توقيع اتفاقية لإنشاء مشروع مشترك يطلق عليه "الكالما" مع شركة كيرالتي Keralty S.A.S وهي منظمة صحية متعددة الجنسيات مقرها في كولومبيا، وسيتم إطلاق المشروع المشترك لأول مرة في المملكة العربية السعودية، والاستفادة من التحول في سوق الرعاية الصحية السعودي نحو نموذج الرعاية الصحية الأولية.
ويهدف مشروع "الكالما" وهو الاسم الذي يدل على معنى "متحدون من أجل الصحة والرعاية"، بدمج نموذج رعاية صحية فريد قائم على القيمة مع مراكز رعاية أولية متخصصة، وإدارة المخاطر الصحية، ومجموعة جديدة من خدمات الصحة العقلية المتكاملة، ومن المتوقع أن يصل إلى ما يقرب من 30 مليون مريض خلال العقد القادم.
تجمع الشراكة الإستراتيجية بين خبرة ومعرفة كلا المجموعتين من أجل الانتشار السريع في الشرق الأوسط، مع إمكانية التوسع لاحقًا إلى شمال إفريقيا، ويهدف التعاون إلى توسيع نطاق الخدمات خارج المنطقة من خلال تقييم كل سوق وتنفيذ الإستراتيجية على أساس كل دولة على حدة.
وتقدم برجيل القابضة، التي تتمتع بحضور قوي في الشرق الأوسط، أعلى معايير الرعاية من خلال شبكة متكاملة من المستشفيات والمراكز الطبية والصيدليات، مع التركيز على الخدمات المعقدة والمتخصصة للغاية، وهي تدير شبكة فيزيوثيرابيا لخدمات العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل والرعاية المتقدمة في جميع أنحاء المملكة، وأعلنت مؤخرًا عن إطلاق مركزين لجراحة اليوم الواحد في الرياض، وتدخل شركة كيرالتي التي تتمتع بسجل حافل لما يقرب من خمسة عقود وعمليات في تسع دول، بما في ذلك الولايات المتحدة وكولومبيا، في هذا المشروع المشترك من خلال الاستفادة من نجاح نموذج الرعاية الصحية الخاص بها القائم على الوقاية من المخاطر الصحية واكتشافها وإدارتها أيضًا، كمكافحة ورعاية الأمراض والتبعية.
وقال يوسيبا غراجاليس، رئيس كيرالتي: "يسعدنا أن نتشارك مع برجيل القابضة لتوسيع نموذج الرعاية الصحية المميز الخاص بنا إلى مناطق جديدة، وهذا النموذج، الذي تم توسيع نطاقه بنجاح من كولومبيا إلى العديد من البلدان، يتم إثراؤه بشكل مستمر من خلال تجاربنا المشتركة، نحن نقدم خطوات قيمة في جميع أنشطتنا، ونحقق نتائج رائعة في تعزيز صحة ورفاهية الملايين الذين يثقون بنا، وينبع هذا النجاح من فهمنا العميق لاحتياجاتهم الصحية والاجتماعية والمجتمعية."
وعلق الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة برجيل القابضة: "تمثل هذه الشراكة علامة فارقة بالنسبة لنا ونحن نسعى جاهدين لتوفير صحة أفضل لمجموعة متنوعة من السكان، ويركز نموذجنا الفريد على الرعاية الشاملة، بدءًا من الوقاية إلى السيطرة على الأمراض ورعايتها، من أجل تعزيز الخدمات ونتائج المرضى على المستوى المحلي والشخصي، وهذا النهج سيحافظ على صحة الناس ويبعدهم عن المستشفيات، مما يؤدي إلى تحول كبير في تقديم الرعاية الصحية."
تم التوقيع على الاتفاقية في كارتاخينا دي إندياس، كولومبيا، وحضر حفل الإعلان عن الشراكة، سعادة محمد عبدالله بن خاطر الشامسي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية كولومبيا، والدكتور شمشير فاياليل، وجون سونيل، الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، إلى جانب السيد يوسيبا غراجاليس، والدكتور إيميليو هيريرا، مدير القطاع الصحي في كيرالتي.
ومن خلال مشروع ""الكالما"، ستُظهر برجيل وكيرالتي التزامهما بتحسين الصحة العالمية من خلال توفير الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة، وتعزيز الرفاهية والاستدامة والكفاءة.