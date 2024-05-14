برعاية أمير منطقة مكة.. محافظ القنفذة يفتتح مهرجان المانجو الـ13

افتتح محمد بن عبدالعزيز القباع، محافظ القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/ ١١/ ٦هــ، 2024/ 5/ 14م، مهرجان مانجو محافظة القنفذة الثالث عشر تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وذلك بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس ماجد الخليف، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية بالقنفذة.
وفي التفاصيل، يتضمن المهرجان العديد من الفعاليات المصاحبة، من فلكلورات شعبية، وركن تراثي، وركن الأسرة المنتجة، ومسابقات وجوائز للحضور، وبرامج إرشادية لدعم المزارعين.
وتتميز وتشتهر القنفذة ومراكزها بزراعة المانجو منذ 50 عامًا، وتضم 3550 مزرعة، بها نصف مليون شجرة، تنتج أشهر أصناف المانجو (تومي - جلن – سانسيشن – بلدي).
ويهدف المهرجان إلى دعم المزارعين لتسويق منتجاتهم، وتعريف الزائر والمهتم بإنتاج المحافظة من فاكهة المانجو. وتستمر الفعاليات لمدة 5 أيام.