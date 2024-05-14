برعاية أمير منطقة مكة.. محافظ القنفذة يفتتح مهرجان المانجو الـ13

افتتح محمد بن عبدالعزيز القباع، محافظ القنفذة، مساء اليوم الثلاثاء ١٤٤٥/ ١١/ ٦هــ، 2024/ 5/ 14م، مهرجان مانجو محافظة القنفذة الثالث عشر تحت رعاية مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، وذلك بحضور المدير العام لفرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة، المهندس ماجد الخليف، الذي ينظمه مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمحافظة بالتعاون مع الجهات الحكومية والأهلية بالقنفذة.