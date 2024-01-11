تحالف "سمو القابضة" يفوز برخصة الكشف عن المعادن في موقع "أم حديد"

ويقع موقع "أم حديد" التعديني الذي فاز به تحالف "سمو" في منطقة عفيف، وسط المملكة، ويغطّي مساحة تُقدَّر بأكثر من 246 كم²، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات: الفضة، والرصاص، والنحاس، والزنك. وسيستثمر التحالفُ مبلغَ "83" مليون ريال على أعمال الاستكشاف، وأكثر من 3 ملايين ريال على المبادرات الاجتماعية، وتدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.