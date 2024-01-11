تحالف "سمو القابضة" يفوز برخصة الكشف عن المعادن في موقع "أم حديد"

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية عن فوز تحالف شركة "سمو القابضة" و"كويا سيلفر" الكندية برخصة كشف موقع "أم حديد" في الجولة الرابعة من منافسات رخص الكشف عن المعادن.
يأتي ذلك ضمن مبادرة برنامج "الاستكشاف المسرع"، والذي يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030، وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، الذي يهدف إلى استغلال الموارد الطبيعية لقطاع التعدين في المملكة بشكلٍ أمثل.
ويقع موقع "أم حديد" التعديني الذي فاز به تحالف "سمو" في منطقة عفيف، وسط المملكة، ويغطّي مساحة تُقدَّر بأكثر من 246 كم²، ويحتوي على رواسب معدنية من خامات: الفضة، والرصاص، والنحاس، والزنك. وسيستثمر التحالفُ مبلغَ "83" مليون ريال على أعمال الاستكشاف، وأكثر من 3 ملايين ريال على المبادرات الاجتماعية، وتدريب وتوظيف أبناء وبنات المجتمعات المحلية المجاورة.
وأكّد الأستاذُ سعيد سالم النهدي، الرئيس التنفيذي لشركة "سمو القابضة"؛ أن الشركة تسعى لمواكبة التطوّر المستمرّ في قطاع التعدين بالمملكة، والإسهام في تحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية في قطاع التعدين؛ وذلك في ظلّ الحاجة المتزايدة للموارد المعدنية، وتعزيز الجهود لتنويع الاقتصاد الوطني.
فيما بيَّن المهندسُ حسن القحطاني، الرئيس التنفيذي لشركة "أوج الطاقة" وإحدى شركات المجموعة؛ "أنه وفي سبيل تحقيق هذا الهدف، ستسعى شركة "سمو القابضة" بالشراكة مع "كويا سيلفر" إلى توطين التقنيات والمعرفة في قطاع التعدين بالمملكة.
كما ستحرص الشركة، بإذن الله تعالى، على تطوير قدرات الكوادر الوطنية، وتوفير فرص التدريب والتطوير للمواطنين؛ بهدف تعزيز المشاركة المحلية، وتحقيق التنمية المستدامة في القطاع. وسيلتزم التحالف بأعلى معايير الجودة والسلامة والحفاظ على البيئة في جميع جوانب عمله، وسيعمل بشكلٍ وثيقٍ مع الجهات المعنية، والشركاء الآخرين؛ لتحقيق التعاون والتنمية المستدامة في قطاع التعدين بالمملكة".