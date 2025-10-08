بلدية الأفلاج تفتح باب المشاركة أمام الأهالي لاختيار مجسم أحد الميادين

وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمسار البلدية في تمكين المجتمع المحلي من المشاركة في صنع القرار، وتأكيدًا لالتزامها بتطبيق ممارسات الإدارة الحديثة القائمة على الشفافية والتفاعل مع المواطنين، إذ يُعد المشروع أحد النماذج التطبيقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة الحضرية المستدامة.