بلدية الأفلاج تفتح باب المشاركة أمام الأهالي لاختيار مجسم أحد الميادين

في خطوة تعكس التوجّه الحديث نحو الحوكمة التشاركية وتعزيز الانتماء المجتمعي، أطلقت بلدية محافظة الأفلاج مبادرة نوعية تهدف إلى إشراك الأهالي في اختيار تصميم مجسم دوّار أحد الميادين الرئيسية بالمحافظة، ضمن جهودها المستمرة لتعزيز الشراكة المجتمعية في تطوير المشهد الحضري وتحسين جودة الحياة.
وتأتي هذه المبادرة استكمالًا لمسار البلدية في تمكين المجتمع المحلي من المشاركة في صنع القرار، وتأكيدًا لالتزامها بتطبيق ممارسات الإدارة الحديثة القائمة على الشفافية والتفاعل مع المواطنين، إذ يُعد المشروع أحد النماذج التطبيقية لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز المشاركة المجتمعية وتنمية البيئة الحضرية المستدامة.
وقد لقيت المبادرة إشادة واسعة من الأهالي وشركاء الرأي بالمحافظة، الذين عبّروا عن تقديرهم لحرص البلدية على إشراك المجتمع في تحديد ملامح المشهد الجمالي للأفلاج، مؤكدين أن هذه الخطوة تُعزز روح الانتماء وتُسهم في اختيار تصميم يعكس هوية المحافظة الثقافية والتراثية.
وتسعى بلدية الأفلاج من خلال هذه المبادرة إلى ترسيخ مبدأ “مجتمع يصنع قراره”، وإشراك المواطنين في رسم ملامح بيئة حضرية تعبّر عن طموحاتهم، بما يعزّز جودة الحياة ويجسّد هوية الأفلاج كمدينة متجددة تجمع بين الأصالة والتطور.