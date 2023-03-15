مسؤولون في ملتقى السياحة السعودي: قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً عالمياً

انطلقت، اليوم (الثلاثاء)، جلسات النسخة الأولى من "ملتقى السياحة السعودي"، الذي تستضيفه مدينة الرياض تحت شعار "بابك للسياحة"، خلال الفترة (14 - 16) مارس الجاري في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، وسط مشاركة 350 جهة مشاركة مُختصة في مجالات السفر والسياحة.
وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "السياحة السعودية بين الأمس واليوم" أكّد رئيس السياحة السعودية الداخلية في الهيئة السعودية للسياحة محمد بصراوي، أن ما يشهده قطاع السياحة اليوم في المملكة من إنجازات أسهم فيها القطاعات العام والخاص، إذ تخطو المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخطى ثابتة وطموحة.
واستعرض بصراوي، رحلة السياحة السعودية الداخلية التي تشهد -حسب الأرقام- تطورات هائلة خلال السنوات السابقة، حسب التقديرات الاولية شهد القطاع نمواً في الإنفاق تجاوز 90 مليار ريال أكثر بـ 47% من عام 2019، مؤكداً أن قطاع السياحة في المملكة يعد الأسرع نمواً عالمياً، مستنداً بذلك على تسجيل المملكة أكثر من 75 مليوناً زيارة محلية خلال العام الماضي 2022 أكثر بـ 57% من عام 2019.
تطورت السياحة السعودية الداخلية، حيث صافح من خلالها المواطن والمقيم حفاوة المجتمع السعودي، وطموحات الشباب، وتطلعات رواد الأعمال والمستثمرين، لنتعرّف بشكل أكبر على وطننا الغالي عبر نافذة التراث الثقافي والتاريخ الأصيل والكنوز الطبيعية الموجودة بالمملكة.
وأوضح بصراوي، أن السياحة السعودية الداخلية شهدت نقلة نوعية خلال السنوات الثلاث السابقة، تمثلت في 4 مبادئ أساسية، هي: الابتكار والاستدامة والشمولية والتعاون، موضحاً "بكل اقتدار وابتكار تحققت المنجزات، ونتطلع لتصبح المملكة العربية السعودية وجهة سياحية عالمية لكل مواطن ومقيم لكي نرحب ونحتفي بالسائحين من أنحاء العالم كافة.
يُشار إلى أن ملتقى السياحة السعودي يأتي بتنظيم مجموعة 4M event، ويشهد عقد 14 جلسة نقاشية خلال أيامه الثلاثة، وعدد من ورش العمل المتخصصة التي تهدف إلى تحسين الفهم وتطوير المعرفة بالمجال السياحي، يقدمها عددٌ من المتحدثين الرئيسين وصُناع القرار حول آخر اتجاهات السياحة السعودية.