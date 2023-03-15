مسؤولون في ملتقى السياحة السعودي: قطاع السياحة في المملكة الأسرع نمواً عالمياً

وفي الجلسة الأولى التي حملت عنوان "السياحة السعودية بين الأمس واليوم" أكّد رئيس السياحة السعودية الداخلية في الهيئة السعودية للسياحة محمد بصراوي، أن ما يشهده قطاع السياحة اليوم في المملكة من إنجازات أسهم فيها القطاعات العام والخاص، إذ تخطو المملكة نحو تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بخطى ثابتة وطموحة.