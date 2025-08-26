مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والهيئة العامة للطيران المدني تنظمان فعالية للتبرع بالدم

تفاعلاً مع الحملة السنوية للتبرع بالدم، التي أطلقها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- للتبرع بالدم، نظّمت مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والهيئة العامة للطيران المدني، حملة للتبرع بالدم، بمركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بهيئة الطيران المدني بالرياض.
وقال د. أحمد الشدوخي المدير الطبي لمركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمطار الملك خالد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة سمو ولي العهد – حفظه الله- التي جاءت امتداداً لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات الحملة الوطنية المتمثلة في ترسيخ ثقافة التطوع، والوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، ودعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، وصولًا إلى رفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وتحسين حياة فئات المرضى المحتاجين لنقل الدم تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة.
وأضاف د. الشدوخي أن الحملة استهدفت أيضاً إلى تمكين منسوبي الهيئة العامة للطيران المدني، وشركة مطارات القابضة، وشركة تجمع مطارات 2، وطيران الرياض، ومنسوبي الشركات الأخرى الموجودة بداخل مدينة هيئة الطيران المدني GACA City، من التبرع بالدم والتي شهدت إقبالاً وتجاوباً كبيراً من المستهدفين.