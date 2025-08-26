مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية والهيئة العامة للطيران المدني تنظمان فعالية للتبرع بالدم

وقال د. أحمد الشدوخي المدير الطبي لمركز الدكتور سليمان الحبيب الطبي بمطار الملك خالد، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مبادرة سمو ولي العهد – حفظه الله- التي جاءت امتداداً لرعايته الكريمة للعمل الإنساني، وتسعى للمساهمة في تحقيق مستهدفات الحملة الوطنية المتمثلة في ترسيخ ثقافة التطوع، والوعي بأهمية التبرع الطوعي بالدم، ودعم الجهود الوطنية في القطاع الصحي، وصولًا إلى رفع نسبة التبرع الطوعي إلى 100% من إجمالي المتبرعين، وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الدم ومكوناته، لضمان توفير إمدادات آمنة ومستدامة تلبي احتياجات المستفيدين في مختلف مناطق المملكة، وتحسين حياة فئات المرضى المحتاجين لنقل الدم تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030 نحو مجتمع حيوي يتمتع بحياة صحية متكاملة.