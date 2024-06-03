3 أسباب لضيق التنفس.. تفادى "مضاعفات الربو في الحج" بـ 6 نصائح لـ "صحي المدينة"

وعن النصائح الطبية لتفادي مضاعفات الربو، أشار "المدينة الصحي" إلى 6 نصائح، تشمل "أخذ موسع الشعب الهوائية قبل المجهود البدني، ومراجعة الطبيب قبل الحج، وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض".