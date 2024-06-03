3 أسباب لضيق التنفس.. تفادى "مضاعفات الربو في الحج" بـ 6 نصائح لـ "صحي المدينة"

دعا تجمُّع المدينة المنوّرة الصحي، ضيوف الرحمن، إلى توزيع مجهودهم في الحج بأخذ قسطٍ من الراحة بين المسافات؛ تفادياً لمضاعفات الربو.
وأوضح التجمُّع، عبر حسابه على منصة "إكس"، أن من أسباب ضيق التنفس "الزحام، والغبار، وعوادم السيارات".
وعن النصائح الطبية لتفادي مضاعفات الربو، أشار "المدينة الصحي" إلى 6 نصائح، تشمل "أخذ موسع الشعب الهوائية قبل المجهود البدني، ومراجعة الطبيب قبل الحج، وحمل سوار معصم يوضح بيانات المريض".
وحثّ التجمُّع على "الراحة وتجنب الزحام، وأخذ بخاخات الربو، ومراجعة الطوارئ في حال لم تستجب النوبة للبخاخ الإسعافي".