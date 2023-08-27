مكة المكرّمة.. 28903 طلاب وطالبات يبدؤون بتعلم اللغة الصينية في 257 مدرسة ثانوية

ويقتصر دور المعلم في الحصة على دعم وتوجيه الطلبة نحو التعلم الذاتي خلال حصة الإتقان في حال ليست لديه مهارات اللغة الصينية، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية المتاحة في المدرسة وتكليفهم بالإشراف على البرامج الإثرائية خلال العام الدراسي والتنويع في الممارسات المتبعة لتطبيق اللغة الصينية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، حيث سيكون هناك محتوى وأنشطة إثرائية جاهزة تقدم للطلبة في حصة الإتقان، تعزز تعلّم الطلاب واكتسابهم اللغة الصينية كلغة مهمة ومؤثرة في المستويين الاقتصادي والثقافي في العالم، وتنمية مهاراتهم وإكسابهم مهارات التعلّم الذاتي والتعلّم القائم على الأنشطة وتشجيعهم في وقت مبكر على استكشاف اللغة الصينية ومن ثم الإقدام على تسجيل مادة اللغة الصينية في الصف الثالث الثانوي في المجال الاختياري.