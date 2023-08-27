مكة المكرّمة.. 28903 طلاب وطالبات يبدؤون بتعلم اللغة الصينية في 257 مدرسة ثانوية

بدأ 28903 طلاب وطالبات في تعلم اللغة الصينية في 257 مدرسة ثانوية بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة للعام الدراسي الحالي 1445هـ؛ ضمن نظام المسارات بالمدارس الحكومية والخاصة، وحصص الإتقان.
يأتي ذلك بواقع حصتين أسبوعياً لكل فصل دراسي في الصف الثاني الثانوي (12 - 24) حصة دراسية خلال الفصل؛ على هيئة نشاط إثرائي متنوّع الممارسات المتبعة لتطبيق اللغة الصينية وتزويد المدارس بالعروض التعليمية والدروس الإثرائية والتفاعلية، وإسناد حصة الإتقان الإثرائية لمعلم ميسّر في المدرسة.
ويقتصر دور المعلم في الحصة على دعم وتوجيه الطلبة نحو التعلم الذاتي خلال حصة الإتقان في حال ليست لديه مهارات اللغة الصينية، والاستثمار الأمثل للكوادر البشرية المتاحة في المدرسة وتكليفهم بالإشراف على البرامج الإثرائية خلال العام الدراسي والتنويع في الممارسات المتبعة لتطبيق اللغة الصينية في مدارس التعليم العام الحكومية والأهلية، حيث سيكون هناك محتوى وأنشطة إثرائية جاهزة تقدم للطلبة في حصة الإتقان، تعزز تعلّم الطلاب واكتسابهم اللغة الصينية كلغة مهمة ومؤثرة في المستويين الاقتصادي والثقافي في العالم، وتنمية مهاراتهم وإكسابهم مهارات التعلّم الذاتي والتعلّم القائم على الأنشطة وتشجيعهم في وقت مبكر على استكشاف اللغة الصينية ومن ثم الإقدام على تسجيل مادة اللغة الصينية في الصف الثالث الثانوي في المجال الاختياري.
يُعاد تطبيق البرنامج الإثرائي في الفصلين الدراسيين الثاني والثالث من العام الدراسي 1445هـ، ويتم اختيار فصول جديدة لم يستفد الطلبة فيها مسبقاً من البرنامج الإثرائي في المدرسة نفسها أو اختيار مدارس جديدة في حال تم تطبيق البرنامج الإثرائي لكل فصول الصف الثاني الثانوي.
وحفزت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة مكة المكرّمة الطلبة الذين يُنهون البرنامج بنجاح وبشكل كامل حصولهم على 10 ساعات تطوعية ترصد له ضمن الأعمال التطوعية المطلوبة للتخرج؛ والرفع بأفضل طالب وطالبة (16 طالباً، 16 طالبة) لتكريمهم على مستوى الوزارة وإلحاقهم ببرامج أو رحلات معرفية تربوية مناسبة، كما سيتم تكريم الطلبة المتميزين في إتقان اللغة الصينية من خلال تقديم مشروع تخرج باللغة الصينية يبرهن على مدى إتقانهم المهارات والمعارف المرتبطة بمنهج اللغة الصينية.