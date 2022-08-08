أمانة الطائف تكلف أكثر من 70 فرقة رقابية للحد من مخلفات البناء

عززت أمانة الطائف جهودها الرقابية للحد من مخلفات البناء ومخلفات الحفريات من خلال تنفيذ جولات رقابية مكثفة لفرق البلديات الفرعية والإدارات الإشرافية على المباني قيد الإنشاء والمباني الجاري إعادة ترميمها والمخططات الجديدة.
وتستهدف هذه الجهود مراقبة الامتثال للاشتراطات الخاصة بمناطق العمل، وذلك ضمن برامج الأمانة لتحسين المشهد الحضري والقضاء على التشوهات البصرية.
وقالت الأمانة: أكثر من 70 فرقة ميدانية تابعة لوكالة الخدمات البلديات الفرعية نفذت أعمال الرقابة وفق برنامج دوري للرقابة المستمرة، ورصدت الفرق مخالفات نظامية على مقاولي المباني تتعلق بتشوين مواد البناء خارج منطقة العمل، وعدم الالتزام بتسوير الموقع، بالإضافة إلى عدم وجود حاويات مخصصة للنفايات الصلبة، وعدم وضع لوحة توضح معلومات رخصة البناء والمالك والمقاول.
وطبّقت الفرق الإجراءات النظامية بحق المخالفين عبر منصة ممتثل، وذلك لإلزام المخالفين بتصحيح المخالفات والتقيد بالتعليمات البلدية، وأشارت الأمانة إلى أنه تتم أعمال المراجعة الدورية للمواقع المخالفة للتأكد من امتثالها وعدم تكرار المخالفات.
وأضافت الأمانة أنها رصدت ارتفاعاً في نسبة المقاولين الممتثلين بالأنظمة والتعليمات الخاصة بتحسين المظهر العام بمواقع البناء وتقيدهم بتوفير وسائل السلامة الداخلية والخارجية وعدم التعدي على الشوارع والمواقع المحيطة بأماكن الإنشاءات، بما يعزز من سلامة المظهر العام ويحد من انتشار التشوهات البصرية.