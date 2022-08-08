أمانة الطائف تكلف أكثر من 70 فرقة رقابية للحد من مخلفات البناء

وقالت الأمانة: أكثر من 70 فرقة ميدانية تابعة لوكالة الخدمات البلديات الفرعية نفذت أعمال الرقابة وفق برنامج دوري للرقابة المستمرة، ورصدت الفرق مخالفات نظامية على مقاولي المباني تتعلق بتشوين مواد البناء خارج منطقة العمل، وعدم الالتزام بتسوير الموقع، بالإضافة إلى عدم وجود حاويات مخصصة للنفايات الصلبة، وعدم وضع لوحة توضح معلومات رخصة البناء والمالك والمقاول.