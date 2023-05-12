لأول مرة.. مبادرة لإعادة تدوير مخلفات كراتين مياه زمزم بمناطق التوزيع بمساكن الحجاج

وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة الزمازمة عبدالله قزاز أن هذه الاتفاقية تأتي منسجمة مع أهمية الحفاظ على البيئة ورفد الناتج المحلي والاستفادة من إعادة تدوير المخلفات؛ وهي مبادرة نوعية تنفذ لأول مرة في موسم حج هذا العام، موضحاً أن المبادرة ستنفذ في مواقع عدة تقدم فيها شركة الزمازمة خدمات توزيع عبوات ماء زمزم البلاستيكية، وتخضع المبادرة للتقييم من فريق استشاري متخصص للسعي للتوسع فيها خلال مواسم الحج حرصا على تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن ومواءمة للمبادرات الوطنية الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل الآثار الناتجة من المخلفات.