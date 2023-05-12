لأول مرة.. مبادرة لإعادة تدوير مخلفات كراتين مياه زمزم بمناطق التوزيع بمساكن الحجاج

تطلق شركة الزمازمة، لأول مرة، مبادرة بيئية خلال موسم حج هذا العام تختص بإعادة تدوير مخلفات الكراتين، وتوفير ضواغط بمناطق توزيع عبوات ماء زمزم في مساكن الحجاج؛ حيث وقّعت شركة الزمازمة اتفاقية تعاون مع مؤسسة "خضراء مستدامة" للخدمات البيئية لتنفيذ هذه المبادرة.
وبيّن الرئيس التنفيذي لشركة الزمازمة عبدالله قزاز أن هذه الاتفاقية تأتي منسجمة مع أهمية الحفاظ على البيئة ورفد الناتج المحلي والاستفادة من إعادة تدوير المخلفات؛ وهي مبادرة نوعية تنفذ لأول مرة في موسم حج هذا العام، موضحاً أن المبادرة ستنفذ في مواقع عدة تقدم فيها شركة الزمازمة خدمات توزيع عبوات ماء زمزم البلاستيكية، وتخضع المبادرة للتقييم من فريق استشاري متخصص للسعي للتوسع فيها خلال مواسم الحج حرصا على تقديم خدمات نوعية لضيوف الرحمن ومواءمة للمبادرات الوطنية الهادفة للحفاظ على البيئة وتقليل الآثار الناتجة من المخلفات.
من جهتها، أكدت سماهر طارق أكرم الرئيس التنفيذي لـ"خضراء مستدامة" للخدمات البيئية، أن اختيار شركة الزمازمة كشريك لتنفيذ هذه المبادرة جاء لما تقدمه الزمازمة من خدمات نوعية لضيوف الرحمن تتمثل في توزيع كميات من عبوات ماء زمزم طيلة موسم الحج تقارب 200 مليون عبوة، وهي ما يمكن معه البدء في إعادة تدوير العبوات البلاستيكية وكراتين المياه بعد استهلاكها من خلال فريق ميداني سيعمل بالتكامل مع فريق شركة الزمازمة لتنفيذ المبادرة.