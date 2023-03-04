"المحكمة الإدارية" بمكة تلزم مواطنًا بإعادة 1.7 مليون ريال تعويضًا لأمانة العاصمة المقدسة

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حكمًا بإلزام مواطن بإعادة مبلغ (1,733,916) ريالًا لأمانة العاصمة المقدسة، بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعى عليه، وطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.