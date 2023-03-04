محليات

"المحكمة الإدارية" بمكة تلزم مواطنًا بإعادة 1.7 مليون ريال تعويضًا لأمانة العاصمة المقدسة

بعد أن رفضت الاستئناف المقدم منه وطلب تعويضه عن أضرار لحقت به
"المحكمة الإدارية" بمكة تلزم مواطنًا بإعادة 1.7 مليون ريال تعويضًا لأمانة العاصمة المقدسة
هادي العصيمي
هادي العصيمي

أصدرت محكمة الاستئناف الإدارية بمنطقة مكة المكرمة حكمًا بإلزام مواطن بإعادة مبلغ (1,733,916) ريالًا لأمانة العاصمة المقدسة، بعد أن رفضت المحكمة الاستئناف المقدم من المدعى عليه، وطلب تعويضه عن الأضرار التي لحقت به.

وكانت أمانة العاصمة المقدسة تقدمت للمحكمة بطلب إعادة النظر في الحكم الصادر من محكمة الاستئناف الإدارية بتعويض المواطن، وتم قبول إعادة النظر ورفض دعوى المواطن بالتعويض، وبناءً عليه أصدرت المحكمة حكمها النهائي المؤيد من محكمة الاستئناف والذي أصبح واجب النفاذ.

وأكدت أمانة العاصمة المقدسة حرصها على تحقيق الصالح العام وتطبيق مبدأ الشفافية في التعامل مع مثل هذه القضايا.

أمانة العاصمة المقدسة
مكة المكرمة
محكمة الاستئناف الإدارية

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