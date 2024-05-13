مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالتخصصي يعيد امرأة مقعدة وفاقدة للنطق منذ "7" سنوات للحياة الطبيعية

الذي قال أن المريضة أحضرت إلى المستشفى بحالة معقدة، حيث كانت مقعدة وغير قادرة على الكلام. وحسب افادات أهلها بدأت معاناتها مع المرض ببطء وتثاقل متزايد في الحركة وتطور الأمر مع مرور الأيام، إلى أن فقدت القدرة على الحركة والكلام، الأمر الذي نتج عنه إحالتها للتقاعد من وظيفتها، وظلت طوال سنوات مرضها تراجع المستشفيات، وقابلت العديد من الأطباء وأجريت لها الكثير من الفحوصات، دون أن ينعكس ذلك إيجاباً على حالتها الصحية، مضيفاً أن الفريق الطبي قام بالكشف على الحالة، وتم تشخيصها من أول زيارة كحالة شلل رعاشي متقدمة ولكن من النوع القابل للعلاج.