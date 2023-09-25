محافظ الأحساء يترأس اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الجديد بالمحافظة

ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر، محافظ الأحساء رئيس مجلس إدارة جمعية البر بالأحساء، اجتماع مجلس الإدارة الجديد، الذي انعقد اليوم الاثنين بمقر المحافظة، بحضور نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر، وأعضاء المجلس في دورته الجديدة.
وأكد سموه أن الجمعية تعد من أهم الجمعيات التي تسهم في نشر مفهوم العمل الأهلي (الخيري)، من خلال البحث عن الفئات الأكثر احتياجًا لتقديم المساعدة، وهو ما يتوافق مع رؤية السعودية 2030 في دور القطاع الثالث غير الربحي، مشيدًا سموه في الوقت ذاته بالدعم الذي تتلقاه الجمعية من مجتمعها المحلي.
وفي مستهل اللقاء تحدَّث نائب رئيس مجلس الإدارة عبدالمحسن بن عبدالعزيز الجبر عن جمعية البر بالأحساء التي تأسست عام 1400هـ، وهي حاصلة على شهادة ترخيص كجمعية أهلية من المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، مشيرًا إلى أنها تستند في رؤيتها إلى ريادة التنمية المجتمعية والعمل الخيري في السعودية، وتعمل على ذلك وفق رسالة واضحة لتنمية العمل الاجتماعي في المحافظة، وذلك من خلال المشاريع والبرامج المبتكرة والفعالة.
ومن جهة أخرى استعرض الأمين العام للجمعية، المهندس صالح بن عبدالمحسن آل عبدالقادر، عبر العرض المرئي التعريفي، عددًا من بنود الاجتماع الرئيسية، جاء من ضمنها: المكونات الرئيسية التي ساعدت الجمعية على التميز في تنفيذ برامجها وتحقيق أهدافها منذ تأسيسها قبل 45 عامًا، وهي: الجمعية العمومية، مجلس الإدارة، الإدارة التنفيذية والمجالس الإشرافية للمراكز التابعة للجمعية، وهي من الجوانب الإدارية التي تنفرد بها الجمعية، وجاءت فكرة إنشائها بحسب النطاق الجغرافي لمدن وقرى الأحساء منذ عام 1412هـ بهدف التغلب على عدد من التحديات الاجتماعية والجغرافية.
وأوضح المهندس آل عبدالقادر الطرق والأساليب المتبعة في تقديم المساعدات الخيرية النقدية والعينية، منها: 28 مشروعًا وبرنامجًا تقدمها الجمعية لمستفيديها عبر العديد من القنوات والأنظمة التقنية على شكل مساعدات ثابتة أو مؤقتة أو طارئة للأفراد والأسر الأشد حاجة، الذين يثبت استحقاقهم على ضوء البحث الاجتماعي، فضلا ًعن الاشتراك مع الهيئات الحكومية في مساعدة منكوبي الكوارث، والمشاركة في تنفيذ مشروعات هدفها تقديم خدمات اجتماعية وتعليمية وثقافية وصحية، وغيرها من المشروعات ذات الجودة العالية والمتكاملة في حدود المفهوم العام للتنمية الاجتماعية، وتطوير برامج حفظ النعمة وحماية البيئة.
يُذكر أن لجمعية البر بالأحساء العديد من السياسات واللوائح، التي أُقرت منذ بدايات عملها، وتتم مراجعتها مرحليًّا بما يتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الجديدة الجاري العمل عليها، ومتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ولديها أيضًا العديد من الشراكات ومذكرات التعاون مع جهات متنوعة في نشاطها داخل المحافظة وخارجها، فيما حققت العام الماضي (2022) درجة 98.32 في تطبيق معايير الحوكمة، كما يتبع لها 12 مركزًا إغاثيًّا، هي: (الشقيق، الفيصلية، القرين، النجاح، المزروعية، الجبيل، المطيرفي، حي الملك فهد، المبرز، الإسكان، الصالحية وبني معن)، إضافة إلى 3 مراكز متخصصة، تتمثل في (تكامل لرعاية وتنمية الأيتام، العمل التطوعي ودار الخير).