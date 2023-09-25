محافظ الأحساء يترأس اجتماع مجلس إدارة جمعية البر الجديد بالمحافظة

يُذكر أن لجمعية البر بالأحساء العديد من السياسات واللوائح، التي أُقرت منذ بدايات عملها، وتتم مراجعتها مرحليًّا بما يتوافق مع مخرجات الاستراتيجية الجديدة الجاري العمل عليها، ومتطلبات المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، ولديها أيضًا العديد من الشراكات ومذكرات التعاون مع جهات متنوعة في نشاطها داخل المحافظة وخارجها، فيما حققت العام الماضي (2022) درجة 98.32 في تطبيق معايير الحوكمة، كما يتبع لها 12 مركزًا إغاثيًّا، هي: (الشقيق، الفيصلية، القرين، النجاح، المزروعية، الجبيل، المطيرفي، حي الملك فهد، المبرز، الإسكان، الصالحية وبني معن)، إضافة إلى 3 مراكز متخصصة، تتمثل في (تكامل لرعاية وتنمية الأيتام، العمل التطوعي ودار الخير).