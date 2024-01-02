تشكيل مجلس أمناء "المبادرة الخضراء" برئاسة ولي العهد وتعديل نظام خدمة حجاج الداخل.. مجلس الوزراء يُصدِر 17 قرارًا

ووافق المجلس اليوم على أن يكون تأجير واستثمار الأراضي والمنشآت الواقعة تحت إشراف الجامعات، وفق ضوابط يعتمدها وزير التعليم رئيس مجلس شؤون الجامعات لهذا الغرض بالاتفاق مع وزارة المالية والهيئة العامة لعقارات الدولة.

تفصيلًا، ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.