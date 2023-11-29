بالعربية.. شاهد سفير الصين وهو يهنئ المملكة بـ"إكسبو 2030"

هنّأ سفير الصين لدى المملكة تشين وي تشيتغ، المملكة بالفوز لاستضافة #الرياض_إكسبو2030.
وقال "تشيتغ" خلال كلمته في منتدى جازان للاستثمار 2023: يسعدني جدًّا أن أشارك الفرحة والفخر لنجاح المملكة في استضافة اكسبو 2030.
يُذكر أنه وتحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، انطلقت اليوم فعاليات "منتدى جازان للاستثمار 2023" بمدينة جيزان.
ويتضمن الملتقى جلسةً حوارية بمشاركة عدد من الوزراء لمناقشة موضوع التوجهات الاستراتيجية للاستثمار بمنطقة جازان، وتنافسية المنطقة، وآفاق المستقبل؛ طبقًا لرؤية المملكة 2030، وتعزيز بيئة الاستثمار والتنمية وابتكار فرص جديدة بالمنطقة، إضافة لعدد من المحاور حول دورها الاقتصادي والخدمات اللوجستية في جذب الاستثمارات العالمية الكبرى، ومنطقة جازان (سلة غذاء المملكة)، والاقتصاد الأخضر وجودة الحياة، وتمويل المشروعات الاستثمارية بالأنشطة الاقتصادية فيها، والتمويل الجريء والدعم الفني للمشروعات الناشئة ودورها في جذب الاستثمار، واستعراض الاستثمارات الواعدة بالمنطقة.
ويهدف المنتدى للتعريف بدور الجهات المشاركة وفي مقدمتها إمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، إضافة إلى التعريف بما تزخر به من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي، وما تمتاز به من تنوع بيئي ومناخي، وجزر سياحية واعدة منها جزر محافظة فرسان، إضافة للجانب التراثي؛ حيث تحتضن المنطقة آثارًا يرجع تاريخها إلى (8000) سنة قبل الميلاد، وكذا ما عُرفت به من أهمية كواحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة المتميزة بتنوع محاصيلها الزراعية.