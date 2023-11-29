بالعربية.. شاهد سفير الصين وهو يهنئ المملكة بـ"إكسبو 2030"

ويهدف المنتدى للتعريف بدور الجهات المشاركة وفي مقدمتها إمارة المنطقة والمكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، إضافة إلى التعريف بما تزخر به من الميزات الاقتصادية في القطاع اللوجستي، والزراعي، وما تمتاز به من تنوع بيئي ومناخي، وجزر سياحية واعدة منها جزر محافظة فرسان، إضافة للجانب التراثي؛ حيث تحتضن المنطقة آثارًا يرجع تاريخها إلى (8000) سنة قبل الميلاد، وكذا ما عُرفت به من أهمية كواحدة من أهم المناطق الزراعية في المملكة المتميزة بتنوع محاصيلها الزراعية.