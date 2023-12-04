عبدالله كامل يفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب السعودية

انتصار جديد من ذهب يضيفه البطل اليافع عبدالله كامل إلى سجلاته في دورات الألعاب السعودية لعام 2023 في فئة رياضات السيارات وتحديدًا الكارتنغ. فبمشاركة 27 متسابقًا خلال تجارب الأداء، حل عبدالله كامل في المركز الأول.. وتَأَهل أسرع 16 متسابقًا للسباق النهائي الذي تَكوّن من 4 جولات؛ حيث سيطر عليها بالكامل، وأثبت نفسه بجدارة وأنهاها جميعها في المركز الأول.
عبدالله كامل (15 عام) كان أصغر المتسابقين في دورة الألعاب السعودية للكارتنغ، وتَوَّجه سمو الأمير خالد بن سلطان عبدالله الفيصل بالميدالية الذهبية.
بدأ المتسابق عبدالله كامل مشواره في عالم الكارتنغ في منتصف 2022 وفي هذه الفترة القصيرة حقق لقب بطل المملكة لفئة الجونيور، وحاليًا يتصدر البطولة في فئة السينيور. كما أنه مثّل المملكة العربية السعودية في بطولة العالم التي أقيمت في البرتغال في شهر أكتوبر 2023.
ويطمح عبدالله أن يكون أول سائق سعودي يصل إلى الفورمولا 1 ويكون سفيرًا لبلاده في رياضة السيارات، وعلق على السباق قائلًا: "شعور رائع أن أفوز بالميدالية الذهبية في الكارتنغ، كانت المنافسة شديدة وتَطلبت الكثير من التدريب. أشكر أهلي على دعمي، والفريق على الجهد الكبير، وشركة الربيع لدعمها لي".
وأشرَفَ على تدريب عبدالله وإدارة الفريق بطلُ الشرق الأوسط حمزة ديراني قائلًا: "فخور جدًّا بأداء عبدالله كامل، وهذه ثمار التدريب المستمر والإصرار. عبدالله أصغر المتسابقين، وحصوله على المركز الأول كان انتصارًا لنا جميعًا كفريق. لا شك في أن لديه موهبة لامعة، ونأمل أن يحقق بطولات عالمية في رياضة السيارات".