عبدالله كامل يفوز بالميدالية الذهبية في الألعاب السعودية

انتصار جديد من ذهب يضيفه البطل اليافع عبدالله كامل إلى سجلاته في دورات الألعاب السعودية لعام 2023 في فئة رياضات السيارات وتحديدًا الكارتنغ. فبمشاركة 27 متسابقًا خلال تجارب الأداء، حل عبدالله كامل في المركز الأول.. وتَأَهل أسرع 16 متسابقًا للسباق النهائي الذي تَكوّن من 4 جولات؛ حيث سيطر عليها بالكامل، وأثبت نفسه بجدارة وأنهاها جميعها في المركز الأول.