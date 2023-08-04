خادم الحرمين يبعث رسالة شفهية لرئيس الصومال.. نقلها المستشار أحمد قطان

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رسالة شفهية، إلى الرئيس الدكتور حسن شيخ محمود، رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك.
وقام بنقل الرسالة، المستشار بالديوان الملكي أحمد بن عبدالعزيز قطان، خلال استقبال الرئيس محمود له في العاصمة مقديشو.
ونقل قطان خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء له ولحكومة وشعب جمهورية الصومال الفيدرالية الشقيقة، فيما حمَّله تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد، وحكومة وشعب المملكة العربية السعودية.
وشهد الاستقبال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض مجمل الأحداث الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وأكد محمود، خلال الاستقبال، دعم بلاده الكامل لطلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض، معرباً عن ترحيب بلاده بعقد القمتين "القمة السعودية الأفريقية الأولى، والقمة العربية الأفريقية الخامسة" في المملكة العربية السعودية هذا العام.
فيما عبر قطان عن شكر وتقدير حكومة المملكة العربية السعودية لهذا الدعم الذي يأتي انطلاقاً من العلاقات المميزة والأخوية بين البلدين.
وحضر الاستقبال، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الصومال أحمد بن محمد المولد.