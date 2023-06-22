"زراعات قلب وكبد وكلى".. موافقة من ذوي 3 متوفين دماغياً تسهم في إنقاذ 8 مواطنين

تمكّن فريق من المركز السعودي لزراعة الأعضاء من الحصول على موافقة ذوي ثلاثة متوفين دماغيًا، تم تشخيص حالتهم وفق البروتوكول الوطني المعتمد لتشخيص الوفاة الدماغية للتبرع بأعضائهم لصالح مرضى القصور العضوي النهائي، حيث تم إنقاذ حياة ثمانية مواطنين، وإنهاء معاناتهم مع المرض بإجراء عمليتي زراعة قلب وإعادة البهجة والأمل لطفل يبلغ من العمر 7 سنوات، ومواطن آخر يبلغ من العمر 56 عامًا كانا يعانيان من مرض القصور القلبي الحاد.