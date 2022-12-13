الأمير خالد الفيصل يفتتح مؤتمر "الهوية والتمكين والأثر"

ويتناول المؤتمر محاور عدة، أبرزها أهمية القطاع غير الربحي، ودوره في ترسيخ الهوية العربية والأمن اللغوي، وجهود القطاع غير الربحي في دعم مشاريع اللغة العربية، وتجارب رائدة في تأسيس مشاريع التنمية اللغوية في القطاع غير الربحي عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا، واللغة العربية بوصفها وعاء لقيم المجتمع وتاريخه وهويته، وتمكين اللغة العربية في ضوء رؤية السعودية 2030، والكيانات غير الربحية المتخصصة في مشاريع اللغة العربية وآفاق الاستدامة المالية، والاستثمار في اللغة العربية وتوظيف رأس المال البشري، والوقف على تعليم اللغة العربية: تجارب ومبادرات، والقطاع غير الربحي ومشاريع التعريب والترجمة، والقطاع غير الربحي وتعزيز المسؤولية المجتمعية، والقطاع غير الربحي ونشر ثقافة التطوع في خدمة اللغة العربية، ومكتسبات العمل غير الربحي في مجال تمكين اللغة العربية واستدامة مشاريعها.