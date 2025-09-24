الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة يشارك بفعاليات اليوم الوطني 95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"

وبهذه المناسبة، رفع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، الأستاذ سلطان بن سعد المالكي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة – حفظهم الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم عزها ونصرها.