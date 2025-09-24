الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة يشارك بفعاليات اليوم الوطني 95 تحت شعار "عزّنا بطبعنا"

بمناسبة اليوم الوطني الخامس والتسعين للمملكة العربية السعودية، شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة في عدد من الفعاليات الوطنية التي حملت شعار “عزّنا بطبعنا”، وذلك عبر حزمة من المبادرات والأنشطة التي جسّدت الدور الإنساني للهلال الأحمر، وعزّزت روح الانتماء الوطني لدى منسوبيه والمتطوعين.
وتنوّعت الفعاليات بين تنفيذ زيارات للمستشفيات للاطمئنان على المرضى ومشاركتهم فرحة الوطن، وإطلاق مبادرة "غرسة وطن" التي حملت رسالة مستدامة في غرس معاني الوفاء والعطاء. كما نفّذت الهيئة مبادرة "مسعف وطن" بهدف نشر ثقافة الإسعافات الأولية وتعريف المجتمع بمهارات الاستجابة السريعة في الحالات الطارئة.
وشارك الفرع كذلك في المسيرة الأمنية التي أبرزت تكامل الجهود الوطنية، إضافة إلى توزيع الهدايا التذكارية على الزوار والمشاركين. كما جرى استعراض آليات الهلال الأحمر وإمكاناته الميدانية التي تسهم في رفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف المنطقة والمواطنين.
واختُتمت الفعاليات بإقامة حفل للفرع ومسيرة لمشاة التطوع، إلى جانب عرض صور من مبادرة "القطاعات الإسعافية" التي عكست الجهود المبذولة خلال هذه المناسبة الوطنية.
وبهذه المناسبة، رفع مدير فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، الأستاذ سلطان بن سعد المالكي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة الباحة – حفظهم الله – وإلى الشعب السعودي الكريم، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على وطننا أمنه واستقراره وازدهاره، وأن يحفظ قيادتنا الرشيدة ويديم عزها ونصرها.