"الناصر" عن اتفاقية الشراكة بين "أرامكو" و"الفيفا": فخور ببدء هذه الرحلة الرائعة

وقّعت أرامكو السعودية، إحدى الشركات المتكاملة والرائدة عالميًّا في مجال الطاقة والكيميائيات؛ اتفاقيةَ شراكة عالمية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، مدتها أربعة أعوام.
وأصبحت أرامكو السعودية الشريك العالمي الرئيس للفيفا، وشريكها الحصري لفئة الطاقة، مع حقوق رعاية للعديد من الفعاليات، بما في ذلك كأس العالم لكرة القدم 2026م، وكأس العالم لكرة القدم للسيدات 2027م.
وتستند الاتفاقية التي تستمرّ حتى نهاية عام 2027م، على الالتزام المشترك بالابتكار والتطوير، كما ستعمل على المواءمة بين الشعبية العالمية المتميّزة لكرة القدم وتاريخ أرامكو السعودية العريق في دعم الابتكار وتعزيز المشاركة المجتمعية، ومن خلال هذه الشراكة تعتزم أرامكو السعودية و"الفيفا" الاستفادة من قوة كرة القدم لإنشاء مبادرات اجتماعية مؤثرة في جميع أنحاء العالم.
وأعرب رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين بن حسن الناصر، عن فخره ببدء رحلة رائعة مع الاتحاد الدولي لكرة القدم للإسهام في تطوّر كرة القدم، والاستفادة من قوة الرياضة وتأثيرها الإيجابي على حياة الناس حول العالم، وبناء مجتمعات حيوية؛ حيث تعدُّ الرياضة محركًا من محركات النموّ وجودة الحياة.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية مع "الفيفا" ستوسّع دعم الشركة للرياضة، وتأكيد استثمارها الحالي في فريق القادسية السعودي لكرة القدم، وفي رياضة جولف السيدات من خلال سلسلة بطولات أرامكو للفرق، وكذلك دعمها لبرنامج "الفورمولا 1" في المدارس، فمن شأن هذه الشراكات إيجاد مسارات للفرص، وبخاصة جيل الشباب والتأثير بشكل إيجابي على المجتمع.
من جانبه رحّب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، بانضمام أرامكو السعودية إلى عائلة شركاء "الفيفا" العالميين؛ حيث ستسهم هذه الشراكة في مساعدة الفيفا على تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على مدى الأربع سنوات المقبلة، وستمكّن أيضًا من تقديم دعم معزّز وشامل لاتحادات الفيفا الأعضاء البالغة 211 اتحادًا في جميع أنحاء العالم، ونظرًا لما تتمتّع به أرامكو السعودية من سجل حافل في دعم الأحداث العالمية، وتركيزها أيضًا على تطوير المبادرات الرياضية الشعبية، فإننا نتطلّع إلى التعاون معها في العديد من المبادرات المتنوعة خلال السنوات المقبلة.
وتعتزم أرامكو السعودية العمل كذلك مع الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" لدفع عجلة الابتكار، وتحديد الفرص المتاحة لاستعراض خبرات الشركة وتقنياتها في مسابقات كرة القدم على مستوى العالم، ويتضمّن ذلك مبادرات تهدف إلى إتاحة طرق جديدة ومبتكرة لعشاق كرة القدم للمشاركة في فعاليات "الفيفا".