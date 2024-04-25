"الناصر" عن اتفاقية الشراكة بين "أرامكو" و"الفيفا": فخور ببدء هذه الرحلة الرائعة

من جانبه رحّب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" جياني إنفانتينو، بانضمام أرامكو السعودية إلى عائلة شركاء "الفيفا" العالميين؛ حيث ستسهم هذه الشراكة في مساعدة الفيفا على تنظيم بطولاته الرئيسية بنجاح على مدى الأربع سنوات المقبلة، وستمكّن أيضًا من تقديم دعم معزّز وشامل لاتحادات الفيفا الأعضاء البالغة 211 اتحادًا في جميع أنحاء العالم، ونظرًا لما تتمتّع به أرامكو السعودية من سجل حافل في دعم الأحداث العالمية، وتركيزها أيضًا على تطوير المبادرات الرياضية الشعبية، فإننا نتطلّع إلى التعاون معها في العديد من المبادرات المتنوعة خلال السنوات المقبلة.