بلدية ذهبان تزيل 23 مخيمًا مخالفًا بمساحة 942 م2 على شاطئ خليج الملك سلمان

أزالت بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة 23 مخيمًا عشوائيًا بخليج الملك سلمان على مساحة تُقدَّر بنحو 942.359 مترًا مربعًا، وذلك في حملة ميدانية ضمن جهودها المستمرة لرصد المخالفات البلدية، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على المشهد الحضري في المواقع الساحلية.