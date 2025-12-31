بلدية ذهبان تزيل 23 مخيمًا مخالفًا بمساحة 942 م2 على شاطئ خليج الملك سلمان

أزالت بلدية ذهبان التابعة لأمانة محافظة جدة 23 مخيمًا عشوائيًا بخليج الملك سلمان على مساحة تُقدَّر بنحو 942.359 مترًا مربعًا، وذلك في حملة ميدانية ضمن جهودها المستمرة لرصد المخالفات البلدية، وتعزيز السلامة العامة، والحفاظ على المشهد الحضري في المواقع الساحلية.
وأوضح رئيس بلدية ذهبان الفرعية عبدالله مباركي أن الفرق الرقابية، وبمشاركة الجهات المعنية، رصدت وجود مخيمات عشوائية مخالفة للأنظمة واللوائح البلدية المعتمدة، مشيرًا إلى أن هذه المخالفات تُعد تعديًا على المواقع العامة الساحلية وتؤثر سلبًا في السلامة والمشهد الحضري.
وبيَّن أن الحملة نُفذت بعد استكمال الإجراءات النظامية، وأسفرت عن إزالة جميع المخيمات المخالفة في الموقع، مؤكدًا أن بلدية ذهبان الفرعية ستواصل تنفيذ حملاتها الميدانية، ومتابعة مختلف أنواع الظواهر السلبية ضمن نطاقها.
وأكد أن الأمانة مستمرة في تطبيق الإجراءات النظامية بحق المخالفين، بما يسهم في توفير بيئة آمنة ومنظمة لمرتادي وزوار الشواطئ بمحافظة جدة، والحفاظ على جاذبية المواقع الساحلية وفق مستهدفات تحسين المشهد الحضري.