اليوم الوطني الـ95.. أمير حائل: الوطن يعيش نهضة شاملة وتنمية مستدامة

أكد الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل أن الوطن اليوم يعيش نهضة شاملة وتنمية مستدامة وجودة حياة في هذا العهد الميمون لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله –.
وقال: "إن حائل كغيرها من مناطق المملكة تدين بالفضل والشكر لله ثم لولاة أمرنا – أيدهم الله – الذين جعلوا من هذا الوطن مثالًا عالميًا يُحتذى به في سرعة التطور والنماء عبر شواهد ومؤشرات وأرقام غير مسبوقة في عصرنا الحديث، وكان الإنسان هو محور الاهتمام وحياته الكريمة هي الهدف الأسمى لخطط وبرامج العمل والأداء لكل الجهات الحكومية والخاصة وفي جميع المجالات".
وأشار إلى أن توحيد المملكة العربية السعودية على يد المغفور له – بإذن الله – الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود – طيب الله ثراه – جمع شتات الوطن وقلوب أبنائه وكلمتهم، فوحدهم تحت راية التوحيد: "لا إله إلاّ الله محمد رسول الله"، وتحولت بيئة الخوف إلى ملاذ آمن لأبناء الوطن ولمن قصده من خارجه في أهم مراحل تاريخ الأمة التي لا تُنسى.
ورفع الأمير باسمه ونيابة عن أهالي منطقة حائل أصدق التهاني لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس الوزراء – حفظهما الله – بمناسبة اليوم الوطني الـ95 للمملكة.
وأثنى على المكانة الدولية المتقدمة للمملكة في عهد الحزم والعزم على الصعيدين الإقليمي والدولي، بفضل توفيق الله ثم الحنكة السياسية والقيادية لقادة هذه البلاد المباركة، وإيمانهم العميق بالدور المحوري للوطن في أمن المنطقة والعالم، وحرصهم الدائم على إرساء قواعد السلام بين مختلف الدول. كما نوّه بمواقف المملكة الثابتة في دعم القضايا العربية والإسلامية، وحرصها على نصرة المظلوم وإغاثة الملهوف ومساندة الشعوب في الأزمات والمحن.