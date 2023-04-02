«سابك» تعزّز ريادتها بإطلاق حلول جديدة تحقّق أداءً أفضل في صناعة السيارات

هذه المواد الخفيفة تساعد ليس فقط في تحسين أداء السيارة والحفاظ على السلامة، وإنما تتميّز أيضا بانخفاض تكلفتها، إذ تسهم خفة وزنها في توفير التكاليف من خلال استخدام مواد أقل، كما يمكن أيضاً تقليل التكلفة من خلال زيادة الإنتاجية.