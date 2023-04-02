«سابك» تعزّز ريادتها بإطلاق حلول جديدة تحقّق أداءً أفضل في صناعة السيارات

تتسم صناعة السيارات بالتطور المتسارع؛ ما يتطلب تعديل الإستراتيجيات بشكلٍ مستمرٍ للبقاء في موقع الصدارة.
وفي صناعة السيارات، فإن الاعتبارات الرئيسة لمصنّعي السيارات والزبائن تتمحور حول الأداء والسلامة والشكل الجمالي.
تؤدي المكونات الهيكلية للسيارات، مثل الدعامات وهياكل المقاعد ووحدات التحكم المركزية، دورًا مهمًا في أداء السيارة، وإذا كانت تلك المكونات مصنوعة من المعدن، فإن أداء السيارة يتأثر بالوزن.
وطرحت (سابك) -الرائدة عالمياً في صناعة الكيماويات المتنوعة- مادتيْن استثنائيتيْن لتمكين زبائنها من مصنّعي السيارات من تحسين أداء التطبيقات النهائية بشكل كبير دون التأثير على السلامة أو التصميم.
وهاتان المادتان (G3430X) و(G3440X) عبارة عن مركبات بولي بروبيلين مدعمة بألياف زجاجية قصيرة، ومن المعروف أن مادة البولي بروبين هي من مواد البلاستيكيات الحرارية التي تستخدم في مجموعة متنوعة من التطبيقات.
تتيح مواد (سابك) الجديدة للزبائن فرصًا جديدة لرفع مستوى الأداء للمكونات الهيكلية للسيارات، ويمكن استخدام كلتا المادتين لصنع أجزاء ذات وزن وحجم أقل وذلك لإمكانية تصنيعها بسماكة أقل، وهي أيضا توفر صلابة استثنائية وخصائص جيدة جدًا في تحمل الصدمات، ومن ثم تحافظ على معايير السلامة.
هذه المواد الخفيفة تساعد ليس فقط في تحسين أداء السيارة والحفاظ على السلامة، وإنما تتميّز أيضا بانخفاض تكلفتها، إذ تسهم خفة وزنها في توفير التكاليف من خلال استخدام مواد أقل، كما يمكن أيضاً تقليل التكلفة من خلال زيادة الإنتاجية.