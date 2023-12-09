"تركي الفيصل": الحكومة الإسرائيلية الحالية سقوطها متوقع.. وأحداث جهيمان كانت مفاجئة

وأشار إلى أن الرفض يعود لأسباب، منها شعور الناس بأن موضوع أفغانستان لم يكن بتلك الأهمية كما كان في السابق، وكذلك انحصر اهتمام الناس في عام 2020 بجائحة كوفيد، لكن وجدنا ناشرًا في بريطانيا أبدى استعداده، ولم يطبع الكتاب إلا في عام 2021، وطرح للبيع في شهر سبتمبر في ذلك العام، وهو التاريخ الذي صادف الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، ولم يكن مقصودًا مني هذا التاريخ، ولكن "رُب صدفة خير من ألف ميعاد". ووجد الكتاب بعض القبول والترحيب من القراء.