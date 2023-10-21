"ملكية مكة والمشاعر المقدسة" تطلق رسميًّا حافلات مكة

أعلنت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، انتهاء الفترة التجريبية والإطلاق الرسمي لحافلات مكة.
وأشارت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى نجاح تجربة مشروع حافلات مكة في خدمة سكان مكة وزوارها؛ وذلك بنقل 100 مليون راكب تنقلًا مميزًا لوجهات متعددة، وساهم المشروع في الارتقاء بجودة الحياة؛ وذلك بتوفير حافلات سريعة وشوارع أقل ازدحامًا وأكثر انتظامًا، وبتوفير مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حافلات صديقة للبيئة والإنسان وتغطية شاملة لكافة بلديات مكة.
وساهم مشروع حافلات مكة في تحقيق مستهدفات الرؤية من خلال توطين الخبرات العالمية في مجال النقل العام، وتوفير وظائف عالية المهارات لشابات المملكة وشبابها والمساهمة في بناء اقتصاد متعدد الروافد، متنوع وثري.