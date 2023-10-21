"ملكية مكة والمشاعر المقدسة" تطلق رسميًّا حافلات مكة

وأشارت الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إلى نجاح تجربة مشروع حافلات مكة في خدمة سكان مكة وزوارها؛ وذلك بنقل 100 مليون راكب تنقلًا مميزًا لوجهات متعددة، وساهم المشروع في الارتقاء بجودة الحياة؛ وذلك بتوفير حافلات سريعة وشوارع أقل ازدحامًا وأكثر انتظامًا، وبتوفير مقاعد لذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير حافلات صديقة للبيئة والإنسان وتغطية شاملة لكافة بلديات مكة.