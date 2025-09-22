أكثر من 494 ألف طالب وطالبة يحتفلون باليوم الوطني بتعليم مكة المكرمة

وتهيأت المدارس لهذه المناسبة الوطنية بالكثير من الفعاليات والأنشطة والبرامج المتنوعة، إذ يشارك فيها أكثر من (494) ألف طالب وطالبة يدرسون في (2469) مدرسة بفعاليات اليوم الوطني المتنوعة، والتي أُعدت لهذه المناسبة الغالية، ورُوعي فيها التوازن بين الحوار والتفكير، وبين اللعب والمنافسة، وتغذي حاجتهم إلى إثبات الذات، وتدفعهم إلى توظيف مهاراتهم اللغوية والمعرفية توظيفًا ممتعًا، بتفاعل مباشر؛ مما يعزز انتماءهم وولاءهم للوطن وقيادته الرشيدة في إطار تربوي محفّز يُجسد مشاعر الاعتزاز والفخر بالوطن الغالي.