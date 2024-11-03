6 طرق متنوعة.. مختص لـ"سبق": أنماط العمل الحديثة تضمن المرونة والفعالية لتحقيق التوازن والإنتاجية

وأكمل: من أبرز هذه الأنماط "العمل بدوام كامل" وهو النمط التقليدي؛ حيث يعمل الموظف بدوام كامل مع ساعات عمل محددة وأيام عمل ثابتة في الأسبوع، ويحصل على جميع المزايا الوظيفية، و"العمل بدوام جزئي" الذي يتيح للموظفين العمل بساعات أقل من الدوام الكامل، مع توفير بعض المزايا، وهو يناسب الطلاب أو الأفراد الراغبين في توازن أكبر بين العمل والحياة الشخصية، و"العمل عن بُعد" الذي تم اعتماده بشكل كبير خلال جائحة كورونا، وأصبح أكثر شيوعًا ومرونة، ويسمح للموظفين بالعمل من المنزل أو من أماكن أخرى، ويقلل من الحاجة للحضور إلى المكتب.