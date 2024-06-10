"الأخضر السعودي" يساعد مشجعًا باكستانيًّا على التعافي بعد فقدانه طفله

بعيدًا عن الأداء الفني في مباراة المنتخب السعودي لكرة القدم بقيادة الإيطالي "مانشيني"، التي اكتسح فيها نظيره الباكستاني بثلاثية نظيفة، تم رصد لقطة إنسانية مميزة لمشجع باكستاني، خاض رحلة طويلة ليشاهد نجوم المنتخب السعودي بشكل مباشر، خاصة أنه يرتبط بقصة عشق مع الأخضر، عززها استعانته بمباراة باكستان للتعافي من أزمة شخصية فاجعة.
وكشف الشاب شاه مراد (33 عامًا) أنه يسكن في مدينة كراتشي الباكستانية، وخاض مئات الأميال للوصول إلى العاصمة إسلام أباد من أجل مشاهدة منتخب السعودية الذي يعتبره فريق كرة القدم "المفضل" لديه.
وقبل المباراة وصل شاه مراد إلى العاصمة الباكستانية مع العَلَم الوطني السعودي ملتفًّا حول كتفيه؛ لتحقيق "حلم حياته" بمشاهدة فريق كرة القدم الوطني السعودي وهو يلعب.
وأوضح الشاب الباكستاني أنه يعمل في بنك خاص في المركز المالي لباكستان بكراتشي، ويقيم في حي "لياري" المزدحم بالمدينة التي تعرف باسم "البرازيل المصغرة" بسبب شهرتها في إنتاج المواهب الكروية المميزة.
وتابع مراد بأنه خاض رحلة يبلغ طولها 890 ميلاً من كراتشي إلى إسلام أباد من أجل دعم المنتخب السعودي في المدينة التي لم يزرها من قبل.
وعلى الرغم من حماسه إلا أن المشجع الشاب كشف أنه كان يخطط لمشاهدة المباراة خلال الأشهر الستة الماضية، ولم يثنه عن ذلك الفاجعة العائلية التي تعرض لها مؤخرًا بعد وفاة طفله الرضيع.
ولفت مراد إلى أنه قبل أيام من المباراة أنجبت زوجته طفلاً خديجًا، وهو طفلهما الثاني، وتم وضعه على جهاز التنفس الصناعي بسبب مضاعفات صحية، وقال: "قبل أن أتمكن من البدء في رحلتي لتحقيق حلمي فقدت ابني الذي لم يكمل الأسبوع من عمره".
وأشار مراد إلى أنه كان قد تخلى عن خطته لمغادرة كراتشي، لكن عائلته طلبت منه متابعة حلمه بمشاهدة فريق كرة القدم السعودي مباشرة، وقال: "لقد شجعتني عائلتي، وقالت إن هذا كان حلم حياتي، ويجب أن تذهب لتحقيق ذلك".
وبالفعل، كان تشجيع عائلته كافيًا لتحفيز مراد على شراء تذكرة حافلة ذهابًا وإيابًا بقيمة 44.52 دولار، وهو المبلغ الذي كان يدخره لفترة طويلة.
ويعتبر مراد النجم السعودي ياسر القحطاني لاعب كرة القدم المفضل لديه، مشيرًا إلى أنه يحلم بمقابلته وجهًا لوجه.
وكان اللقاء الذي جمع المنتخبين السعودي والباكستاني على ملعب استاد "جناح" في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في إطار مباريات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، قد انتهى باكتساح الأخضر المضيف بثلاثية سجلها فراس البريكان في الدقيقتين الـ26 والـ42 على التوالي، ومصعب الجوير في الدقيقة الـ59؛ ليخطف بطاقة التأهل للدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال قبل جولة من الختام أمام الأردن اليوم الثلاثاء بالرياض.