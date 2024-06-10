"الأخضر السعودي" يساعد مشجعًا باكستانيًّا على التعافي بعد فقدانه طفله

وكان اللقاء الذي جمع المنتخبين السعودي والباكستاني على ملعب استاد "جناح" في العاصمة الباكستانية إسلام أباد، في إطار مباريات الجولة الخامسة (قبل الأخيرة) من التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة لبطولة كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027، قد انتهى باكتساح الأخضر المضيف بثلاثية سجلها فراس البريكان في الدقيقتين الـ26 والـ42 على التوالي، ومصعب الجوير في الدقيقة الـ59؛ ليخطف بطاقة التأهل للدور الثالث من التصفيات المؤهلة للمونديال قبل جولة من الختام أمام الأردن اليوم الثلاثاء بالرياض.