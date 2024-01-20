مشروع الدليل الفني للمقابر.. لا تأخير للجنائز ويمنع زيارة النساء للقبور ولا مكان للمصليات الثابتة

ووفق الدليل: يجب ألا يكون موقع المقبرة في مكان منخفض أو مجاري السيول والأمطار؛ حتى لا تغمرها المياه، ويجب ألا تكون المقبرة في مكان منهي عن الدفن فيه، كالمساجد والمدارس والأماكن التي فيها تجمعات عامة، وألا تكون المقبرة بجانب مقابر غير المسلمين، لوجوب التفريق بينهما، كما يلزم أن يكون قبر المسلم في مقبرة معدة لدفن موتى المسلمين.