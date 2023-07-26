المملكة: نشاط واضح لموسم الغبرة جنوبًا يوم الأربعاء

ويكون الطقس نهار الأربعاء شديد الحرارة في أجزاء من شرق ووسط المملكة، ويكون أعلاها في الأحساء بحوالى 48 درجة مئوية؛ في حين يكون حارًّا في بقية مناطق المملكة، ومعتدلًا فوق المرتفعات الجنوبية الغربية مع ظهور كميات من الغيوم على ارتفاعات مختلفة قد يرافقها أمطار متفرقة.