55 مزارعاً وأسرة منتجة.. "فلاليح القصيم" يفتح ذراعيه للزوّار والمهتمين

يستقبل سوق "فلاليح القصيم" الذي يُقام كل يوم سبت بجادة السواقي بمحافظة البكيرية، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية محافظة البكيرية، الزوّار والمتسوّقين والمهتمين بالزراعة والتراث العريق.
ويحتوي السوق على عددٍ من المنتجات الزراعية والتحويلية والعروض الخاصّة بالأسر المنتجة والحرف اليدوية والمأكولات الشعبية.
ويهدف لدعم صغار المزارعين وأسرهم، بمشاركة 30 مُزارعاَ و25 أسرة منتجة، ويحظى بمتابعة ودعم واهتمام أمير منطقة القصيم؛ لإبراز ما تزخر به المنطقة في المجال الزراعي الذي يُعد إحدى الوجهات السياحية بالمنطقة.