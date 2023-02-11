55 مزارعاً وأسرة منتجة.. "فلاليح القصيم" يفتح ذراعيه للزوّار والمهتمين

يستقبل سوق "فلاليح القصيم" الذي يُقام كل يوم سبت بجادة السواقي بمحافظة البكيرية، بالتعاون مع مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة، وبلدية محافظة البكيرية، الزوّار والمتسوّقين والمهتمين بالزراعة والتراث العريق.