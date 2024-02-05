"حلواني": إنفاذاً لتوجيهات القيادة لا إتمام لأي صفقة سلاح دون محتوى محلي

وأضاف حلواني، ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، أنه تتم دراسة المنظومة الوطنية بجميع مكوناتها بدءاً من المستفيد ومتطلبات الجهات المستفيدة، ثم الجامعات ودورها الأساسي في تجذير التقنيات، إضافة إلى مراكز التطوير الوطنية ودورها في تطوير التقنيات والنماذج الأولية، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مستهدفين بناء منظومة دفاعية ذات استقلالية عالمية.