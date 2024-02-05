محليات

"حلواني": إنفاذاً لتوجيهات القيادة لا إتمام لأي صفقة سلاح دون محتوى محلي

قال: نستهدف بناء منظومة دفاعية ذات استقلالية عالمية بالتعاون مع الجهات كافة
عبدالعزيز حلواني مدير إدارة المحافظ والبرامج في هيئة التطوير الدفاعي
عبدالعزيز حلواني مدير إدارة المحافظ والبرامج في هيئة التطوير الدفاعي

أكّد المهندس عبدالعزيز حلواني مدير إدارة المحافظ والبرامج في هيئة التطوير الدفاعي، أنه إنفاذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، "لا إتمام لأي صفقة سلاح دون محتوى محلي".

وأضاف حلواني، ضمن فعاليات النسخة الثانية من معرض الدفاع العالمي، أنه تتم دراسة المنظومة الوطنية بجميع مكوناتها بدءاً من المستفيد ومتطلبات الجهات المستفيدة، ثم الجامعات ودورها الأساسي في تجذير التقنيات، إضافة إلى مراكز التطوير الوطنية ودورها في تطوير التقنيات والنماذج الأولية، بالتعاون مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية، مستهدفين بناء منظومة دفاعية ذات استقلالية عالمية.

معرض الدفاع العالمي
الهيئة العامة للتطوير الدفاعي
عبدالعزيز حلواني

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